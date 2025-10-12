Un hombre fue detenido tras un allanamiento vinculado a un caso de abigeato

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un hombre y secuestró productos cárnicos relacionados a un caso de abigeato en la localidad de Curuzú Cuatiá.

Efectivos del Priar que realizaban una investigación alrededor de un caso de abigeato, diligenciaron un allanamiento en un establecimiento rural ubicado en el Paraje María Chica, que resultó en el secuestro de diversos elementos relacionados a la causa y la detención de una persona.

En el lugar del operativo se encontraron cueros animales ovinos recientemente faenados, un freezer con productos cárnicos de animal ovino, siendo un total de 20 kilogramos y un cuchillo.

Por otro lado, se identificó y demoró a un hombre mayor de edad, quien en primera instancia está vinculado al caso.

Lo secuestrado y el detenido fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la citada comisaría, donde se continuaron con las diligencias de rigor.

