Corrientes: una mujer murió tras caer desde un sexto piso de un edificio céntrico

Gran conmoción causó la muerte de una mujer este viernes a la siesta tras caer desde el sexto piso de un edificio del céntrico barrio Camba Cuá, por calle San Martín al 300, de la ciudad de Corrientes.

Las causas que desencadenaron en esta nueva tragedia son materia de investigación, ya que según explicaron testigos a El Litoral, la vieron colgada en un balcón y gritando pidiendo ayuda.

Detallaron que no llegaron a escuchar si la mujer, de 29 años, identificada como C.G. discutía con la supuesta pareja, solo observaron que ya estaba colgando del último piso y que un hombre le estaba agarrando las manos.

Además, detallaron que llegaron a oír a la víctima pedir ayuda antes de caer al vacío.

En el lugar trabaja la Policía y personal de la Fiscalía.