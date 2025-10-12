¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Vialidad Nacional agua en superficie Banco de Corrientes
CORRIENTES

En un allanamiento se recuperó un teléfono celular y detuvo a una persona

El operativo se realizó en el barrio Itatí, siendo resultado de tareas investigativas.

Por El Litoral

Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 12:59

La Policía de Corrientes informó que este domingo recuperó un teléfono celular en la ciudad Capital y detuvo a un hombre relacionado al robo del dispositivo.

Efectivos de la Comisaría VI Urbana con colaboración de la Unidad Fiscal de Investigación, diligenciaron un allanamiento en el barrio Itatí.

En el procedimiento se secuestró un teléfono celular marca Samsung relacionado al hecho que se investiga y se detuvo al residente del lugar.

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la mencionada dependencia, donde se realizaron los trámites de rigor.

