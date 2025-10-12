En un allanamiento se recuperó un teléfono celular y detuvo a una persona

La Policía de Corrientes informó que este domingo recuperó un teléfono celular en la ciudad Capital y detuvo a un hombre relacionado al robo del dispositivo.

Efectivos de la Comisaría VI Urbana con colaboración de la Unidad Fiscal de Investigación, diligenciaron un allanamiento en el barrio Itatí.

En el procedimiento se secuestró un teléfono celular marca Samsung relacionado al hecho que se investiga y se detuvo al residente del lugar.

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la mencionada dependencia, donde se realizaron los trámites de rigor.