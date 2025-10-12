Una persona en grave estado tras el despieste de un automóvil en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que en la noche del sábado se produjo un accidente vial en el Paraje Perichón, donde el despiste de un automóvil resultó en graves heridas en uno sus ocupantes.

El hecho ocurrió por calle Eric Martínez al 4.900 donde un automóvil marca Renault, modelo Logan, perdió el control, despistando. Aún se investigan las causas de este accidente.

El rodado era manejado por un hombre de apellido Steinbach de 29 años, quien llevaba como acompañantes a una mujer de apellido Sandoval, de 25 años y un jóven de apellido Benitez.

Como consecuencia del despiste, quien fue identificado como Benitez sufrió graves lesiones, mientras que los demás resultaron ilesos.

Los tres fueron atendidos por los servicios de emergencias y trasladados al Hospital Escuela “General Jose Francisco de San Martin” para realizarles las atención pertinentes.

En tanto que los efectivos presentes en el lugar realizaron las diligencias del caso, para ser continuadas en las instalaciones de la Comisaría de Paraje Perichón.

