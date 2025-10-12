Un hombre sufrió un infarto cuando manejaba su motocicleta

La Policía de Corrientes informó que el sábado un hombre sufrió un infarto mientras manejaba una motocicleta en la localidad de Curuzú Cuatiá.

Efectivos acudieron a avenida Eva Perón y calle ex Ruta 14 de la localidad mencionada, lugar donde un hombre mayor de perdió el control de una motocicleta marca Corven de 150cc, produciendo su caída a la cinta asfáltica.

El conductor fue trasladado al hospital local desde donde se confirmó su muerte la cual fue provocada por una condición de salud. El hombre en cuestión poseía una cardiopatía, la cual, en primera instancia, provocó la pérdida de control del rodado, sufriendo en el nosocomio un paro cardiorrespiratorio.

En tanto que en la comisaría correspondiente se realizaron las diligencias del caso.

