El Hospital Geriátrico de Corrientes celebra 40 años con capacitaciones y disertaciones

El Hospital Geriátrico de Agudos “Juana Francisca Cabral”, dependiente del Ministerio de Salud Pública de Corrientes, celebrará su 40º aniversario con una jornada dedicada al análisis de políticas de salud y envejecimiento poblacional.

El encuentro, titulado “Políticas de Salud: El Envejecimiento desde la Gestión”, se realizará el jueves 17 de octubre de 8 a 13 horas en el Salón Julián Zini del Banco de Corrientes, con entrada libre y gratuita.

Referentes nacionales e intercambio regional

La jornada contará con la participación del Dr. Matías Eduardo Manzotti, presidente de la Asociación Argentina de Geriatría y Gerontología, quien expondrá sobre la evolución de los servicios asistenciales en geriatría y coordinará una mesa redonda con especialistas del Litoral.

Entre los disertantes estarán los directores de hospitales de Entre Ríos, Misiones y Corrientes: Dr. Esteban Sartore, Dr. Eduardo Segura y Dr. Germán Braillard Poccard.

El objetivo es intercambiar experiencias y estrategias para mejorar la atención integral de las personas mayores, tanto en instituciones públicas como privadas. La inscripción se realizará el mismo día del evento.

Actividades complementarias y cierre de aniversario

Por la tarde, de 18 a 20, se dictará una capacitación gratuita para cuidadores y familiares de adultos mayores en el Centro de Día del hospital. La jornada cerrará con una celebración compartida.

Las actividades por el aniversario culminarán el 30 de octubre con un agasajo para el personal y colaboradores en el Club de Regatas Corrientes.

Inaugurado el 31 de octubre de 1985, el Hospital Geriátrico “Juana Francisca Cabral” se consolidó como referente provincial en la atención, investigación y formación en salud de las personas mayores, marcando cuatro décadas de compromiso con el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores correntinos.