Homicidio calificado: la Policía de Corrientes detuvo en Tatacuá a un prófugo chaqueño buscado por la Justicia de Resistencia

Un importante operativo de la Policía de Corrientes culminó con la detención de un hombre en la localidad de Tatacuá. El aprehendido estaba prófugo de la Justicia del Chaco, acusado de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

El Comisario Mayor Héctor Orrego, director de la Unidad Regional VII, confirmó que el procedimiento se llevó a cabo tras un pedido de colaboración de la Policía del Chaco, en el marco de una causa investigada por el Equipo Fiscal N°15 de Resistencia, a cargo de la fiscal Candela Valdez.

Implicado en una riña fatal en Resistencia

Luego de intensas tareas de inteligencia y seguimiento, el personal de la Comisaría de Tatacuá logró ubicar y aprehender al sospechoso, quien no ofreció resistencia al momento del arresto.

El detenido es uno de los presuntos implicados en un violento enfrentamiento ocurrido el pasado miércoles en el pasaje Duvivier al 2000, en el barrio Villa Libertad de Resistencia. La riña, que involucró disparos de arma de fuego entre dos grupos de vecinos, dejó como víctima fatal a Gastón “Cuervito” Salinas.

El incidente en Chaco había resultado en un muerto, varios detenidos y tres prófugos, uno de los cuales fue capturado ahora en Corrientes.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial de Tatacuá y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción en turno de Santa Rosa, a la espera de las diligencias judiciales para su posterior traslado a la provincia del Chaco.

El Comisario Mayor Orrego, en diálogo con FM La Ruta de Santa Rosa, destacó la coordinación entre provincias para que "nadie quede impune" y reafirmó que la "seguridad y la cooperación institucional son fundamentales para mantener el orden y la justicia".