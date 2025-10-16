Murió un obrero al desmoronarse una zanja en Esquina

Un obrero de 38 años murió alrededor de las 18 de este jueves tras quedar enterrado al desmoronarse una profunda zanja durante trabajos de obras cloacales que se llevan a cabo por calle Marcelino Dávila, entre Vidal y Serrano Soto, del Barrio Bello Horizonte de la ciudad de Esquina.



La mágica noticia movilizó al personal policial de la Comisaría Primera que trabajó con urgencia bajo directivas de la Fiscalía en turno de Javier Mosquera, según detalló el portal Actualidad Esquina. Además, acudieron miembros del cuartel local de los Bomberos Voluntarios que se sumaron a los minuciosos trabajos de remover tierra para extraer el cuerpo del operario, que fuera posteriormente identificado como Rodolfo Bogado, con domicilio en la Capital correntina



Concurrió el médico de la Policía Rubén Davicino y dos peritos del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) dependientes de la Unidad Fiscal, coordinados por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Esquina.



Atento a la delicada situación, los efectivos realizan labores específicas en el terraplén donde pereció esta persona, a fin de extraer sus restos que será sometido a una autopsia para determinar de manera fehaciente la causal del deceso.



La investigación policial acerca del luctuoso accidente laboral indica que en el lugar cumplían funciones el obrero fallecido junto a otros operarios de máquinas viales, pertenecientes a una empresa tercerizada denominada Urbatec S.A.



Mientras Bogado permanecía en el interior de la zanja, por causas que se tratan de establecer, se le cayó encima un montículo de tierra enterrándolo en el acto. Al instante resultó infructuoso todo intento de rescate efectuado por sus compañeros, según se informó.

