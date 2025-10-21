Un detenido tras un allanamiento en un caso de abigeato

La Policía de Corrientes informó que el lunes realizó un allanamiento y detuvo a una persona en la localidad de Esquina en el marco de una investigación por abigeato.

El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Esquina, a raíz de un caso de abigeato denunciado tras el hallazgo de restos de faena de cuatro vaquillas en la estancia “Las dos hermanas”, en la primera sección Cruz de los Milagros.

Con la intervención del Fiscal Rural, Dr. Luciano Bordón, y por orden del Juez de Garantías, Dr. Jorge Vallejos, se allanó la vivienda de Luis C. de 60 años. En el lugar se secuestró carne vacuna, restos óseos, herramientas de faena, cartuchos calibre 12.70, trozos de cuero y un teléfono celular.

Los elementos fueron relacionados con el caso, por lo que se procedió a la detención del propietario del lugar, siendo trasladado a la Comisaría Segunda de Esquina.

En el lugar y luego en la dependencia mencionada se realizaron las diligencias correspondientes.