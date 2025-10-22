Paso de la Patria: recuperaron una caja fuerte robada y detuvieron a dos personas

La Policía de Corrientes informó este miércoles que lograron recuperar una caja fuerte con dinero en efectivo que había sido robada de una despensa en la localidad correntina de Paso de la Patria.

Efectivos policiales fueron alertados por los propietarios de una despensa local, que personas desconocidas habían sustraído una caja fuerte con una importante suma de dinero

Ante esta situación, los efectivos iniciaron una intensa tarea de investigación, que incluyó la observación de cámaras de seguridad y el análisis de distintos indicios.

Con la información recolectada, se solicitó y ejecutó una orden de allanamiento en un domicilio de Paso de la Patria, con la colaboración del Grupo de Tareas Operacionales (G.T.O.) con asiento en San Luis del Palmar.

Como resultado, los policías lograron hallar y recuperar la caja fuerte junto a una suma de dinero en efectivo.

Los detenidos, ambos mayores de edad, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente junto con lo recuperado. En tanto, la causa continúa bajo investigación en la dependencia policial local, donde se prosiguen con las diligencias correspondientes.