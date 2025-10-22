Buscan desesperadamente a una mujer desaparecida hace días en Goya

La Policía de Corrientes informó este miércoles que solicita colaboración para localizar a una mujer de Goya que se encuentra desaparecida desde el sábado pasado.

Se trata de María Ángeles Fernández, de 44 años, quien se ausentó de su hogar ese día. Desde entonces, la fiscalía de Investigación fue activada para dar seguimiento al caso.

Características físicas:

María Ángeles es de contextura semi robusta, tez morocha, mide aproximadamente 1.62 metros de altura, tiene cabello negro lacio hasta los hombros y ojos negros. No posee tatuajes ni señas particulares. Respecto a su vestimenta, no se recuerda con precisión, pero suele usar gorras de lana y jean azul.

Desde la Comisaría Sexta destacaron que, además del trabajo policial en curso, es fundamental la colaboración de la comunidad para difundir esta información y aportar datos que ayuden a su localización.

Quienes tengan información relevante pueden comunicarse a la Comisaría Sexta al teléfono 3794-505711, acercarse a la dependencia policial más cercana o llamar al número gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.): 911 en la capital y 101 en el interior provincial.