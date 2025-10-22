En diferentes operativos tres personas fueron detenetidas

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a tres personas en diferentes operativos realizados en la ciudad Capital.

La primera detención ocurrió pasado el mediodía del martes en inmediaciones de avenida Paysandú y avenida Iberá, donde efectivos fueron alertados por el sistema 911 que en una farmacia se realizó retención de un hombre que intentó irse sin pagar por productos del lugar.

Tras presentarse en el comercio, se identificó y demoró a un hombre de 22 años. Tras las primeras averiguaciones se constató que poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

Más tarde, en la noche de ese día, en inmediaciones de avenida Paysandú y calle 212, se visualizó a dos sujetos llevando una escalera y una pinza. Al ser abordados por los efectivos, estos no pudieron justificar la propiedad.

Por tal motivo se identificó y demoró a dos hombres de 26 y 29 años, quienes además tenían antecedentes por delitos contra la propiedad.

Los demorados y los elementos secuestrados fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias de cada caso.