Emilia Clarke, protagonista de GoT, mostró cómo fueron sus vacaciones en Argentina

Emilia Clarke, protagonista de Game of Thrones, pasó por Argentina y causó furor. La actriz recorrió diferentes puntos del país y usó sus redes sociales para compartirlo con su más de 27 millones de seguidores en instagram.

"Unas vacaciones para ser documentadas" escribió en la descripción de su posteo y sumó varias fotos de lo que fue su estadía.

Durante estos días, la actriz paseó junto a su amiga por bares y restaurantes de Palermo y también se animó a recorrer el barrio de San Telmo. Además, viajó a Misiones para conocer las maravillosas Cataratas del Iguazú y siguió rumbo al norte para conocer las imponentes Salinas Grandes.

Esta publicación solo confirmó los rumores que habían comenzado a circular en los últimos días, ya que se había difundo un video dónde se veía a la actriz en un café de Palermo y los usuarios de las redes sociales estallaron.

FUENTE: minutouno.com