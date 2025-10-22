¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gendarmería Nacional fuerza patria Virginia Gallardo
Gendarmería Nacional fuerza patria Virginia Gallardo
EN MISIONES

Emilia Clarke, protagonista de GoT, mostró cómo fueron sus vacaciones en Argentina

La reconocida actriz británica usó sus redes sociales para dejar algunas postales de su paso por el país.

Por El Litoral

Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 11:51

Emilia Clarke, protagonista de Game of Thrones, pasó por Argentina y causó furor. La actriz recorrió diferentes puntos del país y usó sus redes sociales para compartirlo con su más de 27 millones de seguidores en instagram.

"Unas vacaciones para ser documentadas" escribió en la descripción de su posteo y sumó varias fotos de lo que fue su estadía.

Durante estos días, la actriz paseó junto a su amiga por bares y restaurantes de Palermo y también se animó a recorrer el barrio de San Telmo. Además, viajó a Misiones para conocer las maravillosas Cataratas del Iguazú y siguió rumbo al norte para conocer las imponentes Salinas Grandes.

 

Esta publicación solo confirmó los rumores que habían comenzado a circular en los últimos días, ya que se había difundo un video dónde se veía a la actriz en un café de Palermo y los usuarios de las redes sociales estallaron.

FUENTE: minutouno.com

