Valdés entregó viviendas en Goya y anunció más obras para la costa del río Paraná

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este miércoles en Paraje El Remanso (Goya) la entrega de diez viviendas completamente amuebladas correspondientes al programa provincial Oñondivé, una iniciativa destinada a brindar soluciones habitacionales a familias en situación de vulnerabilidad.

Durante el acto, el mandatario confirmó además la construcción de otras diez viviendas y anunció que el Gobierno provincial trabajará en la recuperación de la zona costera, afectada por procesos de desmoronamiento que obligaron al traslado de las familias a terrenos más seguros, ubicados sobre Avenida Patricias Argentinas al 1650.

“Estamos reubicando a estas familias para darles seguridad. Vivían en una zona complicada donde el río Paraná amenazaba sus casas”, explicó Valdés, quien destacó la articulación con el municipio de Goya y el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico).

Un programa que prioriza la producción local y la inversión provincial

Valdés subrayó que el programa Oñondivé se financia íntegramente con recursos provinciales, y que hasta el momento se ejecutaron más de 1.200 viviendas, mientras que otras 300 están próximas a entregarse. La inversión total asciende a 75 mil millones de pesos, según precisó el gobernador.

“Estas viviendas se entregan amuebladas y equipadas, lo que también impulsa la industria y la mano de obra local, especialmente la del sector mueblero goyano”, agregó.

Por su parte, el interventor del Invico, Lizardo González, explicó que el plan forma parte de un convenio de 20 viviendas, en el que confluyen distintos organismos provinciales, el Ministerio de Desarrollo Social y los municipios.

Reubicación y recuperación de la ribera

El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, agradeció el acompañamiento provincial y señaló que la iniciativa permitió reubicar familias afectadas por el socavamiento de la costa del Paraná.

“La idea ahora es sanear y recuperar esos espacios públicos, desde la zona del Canal de Chape hasta el camping de La Bancaria”, explicó el jefe comunal.

En representación de las familias adjudicatarias, Teresa de Jesús Sánchez expresó su agradecimiento: “Pasaron intendentes y gobernadores, y usted —dirigiéndose a Valdés— fue quien tomó la posta y nos reubicó para estar a salvo”.

El acto concluyó con la entrega de llaves y carpetas a los beneficiarios, y una recorrida por las nuevas viviendas.