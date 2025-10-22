El dulce gesto de Lamine Yamal hacia Nicki Nicole en el partido del Barcelona

Lamine Yamal volvió a brillar en la Champions League con el Barcelona y fue una de las figuras en la goleada frente al Olympiacos. Sin embargo, el joven futbolista no solo destacó en la cancha, sino que también tuvo un romántico gesto hacia Nicki Nicole.

En el estadio Olímpico de Montjuic, el Barcelona dominó el partido de principio a fin. Yamal anotó el tercer gol del encuentro de penal al minuto 68 del segundo tiempo, mientras la cantante rosarina lo observaba desde las gradas.

Lo que más captó la atención fue la celebración: Lamine primero se colocó una corona sobre la cabeza y luego señaló a Nicki Nicole, quien no pudo ocultar su sonrisa desde la platea.

En paralelo, el jugador del club catalán recibió el Trofeo Kopa, un galardón entregado durante la ceremonia del Balón de Oro al mejor futbolista menor de 21 años a nivel mundial. Este es el segundo año consecutivo que Yamal recibe el premio, mientras espera que el codiciado Balón de Oro sea para el francés Ousmane Dembélé.

Nicki Nicole, por su parte, quiso sumarse a la celebración y compartió en sus redes sociales una selfie junto a Lamine, ambos sonrientes y con los ojos casi cerrados por el sol del verano europeo.

Junto a la foto escribió: "Mi estrella, te amo", reemplazando la palabra “estrella” con su emoji correspondiente. En la imagen también se destacan los tatuajes en el brazo izquierdo de Nicole y el colgante de diamantes de Lamine con el número diez, el que utiliza cuando juega para el Barcelona.

FUENTE: minutouno.com