Con inversión de $1.500 millones, Valdés inauguró la renovada Escuela Especial N°2 de Goya

El gobernador Gustavo Valdés inauguró la nueva etapa de la Escuela Especial “John F. Kennedy”, que fue completamente modernizada con espacios accesibles, equipamiento tecnológico y mayor capacidad edilicia.

Durante el acto, Valdés señaló que el proyecto representó una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos de fondos provinciales, y subrayó la importancia de contar con un espacio propio luego de tres años de funcionamiento en un inmueble alquilado. “Tenemos uno de los edificios más lindos y más preciosos de la provincia de Corrientes en materia educativa”, expresó.

Un edificio pensado para la accesibilidad y la inclusión

En el nuevo edificio se reacondicionaron 1.620 metros cuadrados y se ampliaron 280 metros cuadrados adicionales, incorporando rampas, un ascensor, veredas y techos renovados, talleres, patio de juegos y sanitarios accesibles. También se ampliaron los accesos, aulas, salón de usos múltiples y el Centro de Recursos Multimediales y Pedagógicos (CRPM).

El Gobierno provincial equipó completamente la institución con mobiliario escolar y de oficina, útiles, juegos didácticos y una computadora con impresora, garantizando mejores condiciones para docentes y alumnos.

“Invertir en inclusión es construir una comunidad mejor”

Durante su discurso, Valdés remarcó el valor de la educación especial como política de Estado: “El derecho a la educación lo tiene cualquier ser humano. Estas obras nos permiten integrar, incluir e invertir con el máximo cuidado en nuestros niños”, afirmó.

El gobernador agradeció a los docentes por su compromiso diario y su “vocación de servicio”, y reconoció a los obreros que trabajaron en la obra. “Debemos seguir integrando y construyendo por un mundo mejor”, sostuvo.

Acompañamiento municipal y compromiso educativo

El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, destacó la decisión del Gobierno de garantizar la continuidad de las clases durante las obras, trasladando temporalmente la institución a otro edificio. “Fue una decisión muy importante para esta escuela histórica y tan significativa para nuestra ciudad”, indicó.

Asimismo, valoró la entrega de las docentes y reafirmó el acompañamiento del municipio: “Formamos parte de un proyecto de provincia donde la educación y la inclusión son pilares fundamentales. Cuenten con nosotros para seguir trabajando juntos”.

Educación especial, sinónimo de igualdad

La presidenta del Consejo General de Educación, Silvina Rollet, destacó que la educación especial “es esencial para promover la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades”.

“Este edificio ofrece mejor infraestructura y un entorno seguro y motivador para que los alumnos crezcan y aprendan, venciendo las barreras que enfrentan diariamente”, sostuvo Rollet.

Finalmente, la directora de la institución, Victoria Nicoletti, agradeció al gobernador Valdés, a la ministra Práxedes López y a todo el equipo de Gobierno por concretar las mejoras edilicias.

“Estas obras mejoran la calidad de vida y las oportunidades de nuestros estudiantes. La educación especial importa, porque cada niño merece aprender en un ambiente digno y seguro”, afirmó.

Nicoletti también destacó el trabajo de los docentes y el acompañamiento de las familias, y celebró que “hoy el Estado está presente, apoyando la educación pública e impulsando la inclusión”.