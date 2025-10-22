¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Capital

Recuperaron seis caballos que fueron robados de un campo en Corrientes

El hecho se registró en las últimas horas en la capital correntina. 

Por El Litoral

Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 15:40

La Policía de Corrientes informó este miércoles que lograron  recuperar seis caballos que fueron robados de un establecimiento ganadero en la capital correntina. 

El operativo se concretó  a raíz de una denuncia por abigeato, que alertó sobre la sustracción de varios animales equinos.

Ante la situación, los efectivos policiales iniciaron tareas de investigación en distintos sectores rurales, que incluyeron recorridas y relevamientos por caminos vecinales y zonas de monte.

Como resultado del trabajo, los uniformados lograron localizar seis caballos sueltos en una zona montuosa, los cuales estarían directamente vinculados al hecho delictivo que se investiga.

Los animales recuperados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se realizan las diligencias correspondientes y se continúa con las actuaciones bajo intervención de la Fiscalía en turno.

