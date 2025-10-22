Recuperaron seis caballos que fueron robados de un campo en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este miércoles que lograron recuperar seis caballos que fueron robados de un establecimiento ganadero en la capital correntina.

El operativo se concretó a raíz de una denuncia por abigeato, que alertó sobre la sustracción de varios animales equinos.

Ante la situación, los efectivos policiales iniciaron tareas de investigación en distintos sectores rurales, que incluyeron recorridas y relevamientos por caminos vecinales y zonas de monte.

Como resultado del trabajo, los uniformados lograron localizar seis caballos sueltos en una zona montuosa, los cuales estarían directamente vinculados al hecho delictivo que se investiga.

Los animales recuperados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se realizan las diligencias correspondientes y se continúa con las actuaciones bajo intervención de la Fiscalía en turno.