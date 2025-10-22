Con alegatos inicia el juicio al psicólogo acusado de abuso sexual en Itá Ibaté

Este jueves 23 de octubre a las 7:45 está previsto el inicio del juicio oral a un psicólogo por los delitos de abuso sexual con acceso carnal a un joven de 15 años que tendría un grado de discapacidad, en un hecho denunciado el 20 de enero pasado en la localidad de Itá Ibaté.



La primera audiencia se dará en la Ofiju de calle Jujuy 848, donde se explayarán con los alegatos de apertura, que estarán a cargo de la Fiscalía, Querella, Asesoría de Menores y Defensa. Luego está programada, la presentación de la entrevista realizada en Camara Gesell a la víctima, según consta en el expediente de la causa.



Cabe señalar que el Tribunal de Juicio está integrado por María Mercedes Leconte, Ana del Carmen Figueredo y Darío Alejandro Ortíz.

El imputado, Ricardo Daniel Chercasky tendrá la defensa de María Marta Correa; en tanto que los demás actuantes serán la Asesora de Menores Ana Ines Alvira, querellante Raúl Anibal Sotelo y la Fiscalía de María Andrea González.



"Los hechos se dieron a partir que la madre del menor concurría como paciente del imputado", en el hospital “Inmaculada Concepción”, de la localidad de Itá Ibaté, según describió el querellante Raúl Sotelo. "En esas circunstancias le habría comentado que tenía un hijo con un grado de discapacidad y de una terapia que le recomendó la profesional que le atendía al joven".



Explicó además que el ataque se habría dado "en la casa de la víctima, donde el hombre concurrió después de ofrecerse en ayudarlo al chico con tareas de recreación que le fueron recomendadas por la psicóloga del adolescente", detalló.



El juicio continuará el 27 de octubre de 8 a 10.45, el exedificio Patono, de calle Plácido Martínez 1056, para el cual fueron convocados 5 testigos.