Club de Regatas Corrientes suba del dólar Justicia de Corrientes
Corrientes

Las noticias más importantes del 14 de diciembre

Por El Litoral

Sabado, 14 de diciembre de 2024 a las 06:38

Murieron cuatro personas a causa de distintos siniestros viales en Corrientes

Ituzaingó: la joven rescatada iba con la “promesa de comer todos los días”

Tras siete meses por debajo de niveles normales, el Paraná comenzó a subir

Bullrich inaugura la apertura del paso Ituzaingó-Ayolas y encabeza la quema de droga

Le niegan la libertad condicional a uno de los secuestradores de Cristian Schaerer

Fue a rendir un examen y le robaron su moto en el colegio

Cada fin de semana de diciembre se celebrará el “Ñande Familia”

Organizan un evento para recaudar juguetes para niños internados en el Pediátrico

Regresaron las precipitaciones a Corrientes: cuáles fueron los mayores acumulados

Huracán Corrientes buscar dar el batacazo frente a Resistencia Central









 

