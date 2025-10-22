Abigeato en Corrientes: un hombre fue atrapado cuando transportaba cuatro vacas

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un hombre en San Luis del Palmar, quien transportaba cuatro vacas que fueron denunciadas como robadas.

Se trata de un caso de abigeato descubierto en un punto de control realizado por la Policía Rural y Ecológica en el Paraje Albardones. En este lugar se detuvo la marcha de una camioneta marca Hilux que estaba conectada a un acoplado con cuatro vacas maniatadas en su interior.

El conductor, identificado como Ramón Luis N. presentó documentación que no coincidía con las marcas del ganado, las cuales se comprobaron que eran recientes. Además, se hallaron herramientas de faena.

Ante un posible caso de abigeato, se custodió a la camioneta hasta la dependencia policial, donde el veterinario policial hizo una revisión a los animales, y comprobó que se trataban de vacas que habían sido denunciadas como robadas.

El hombre fue detenido, el vehículo fue secuestrado y se iniciaron las actuaciones por abigeato.

