¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Gendarmería Nacional fuerza patria Virginia Gallardo
Gendarmería Nacional fuerza patria Virginia Gallardo
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SAN LUIS DEL PALMAR

Abigeato en Corrientes: un hombre fue atrapado cuando transportaba cuatro vacas

Durante un operativo de contralor se detuvo la marcha de una camioneta. El conductor presentó documentación apócrifa, lo cual desencadenó una inspección a fondo.

Por El Litoral

Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 10:37

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un hombre en San Luis del Palmar, quien transportaba cuatro vacas que fueron denunciadas como robadas.

Se trata de un caso de abigeato descubierto en un punto de control realizado por la Policía Rural y Ecológica en el Paraje Albardones. En este lugar se detuvo la marcha de una camioneta marca Hilux que estaba conectada a un acoplado con cuatro vacas maniatadas en su interior.

El conductor, identificado como Ramón Luis N. presentó documentación que no coincidía con las marcas del ganado, las cuales se comprobaron que eran recientes. Además, se hallaron herramientas de faena.

Ante un posible caso de abigeato, se custodió a la camioneta hasta la dependencia policial, donde el veterinario policial hizo una revisión a los animales, y comprobó que se trataban de vacas que habían sido denunciadas como robadas.

El hombre fue detenido, el vehículo fue secuestrado y se iniciaron las actuaciones por abigeato.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD