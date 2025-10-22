Fuerza Patria pide que se revise la candidatura de Virginia Gallardo

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Raúl “Rulo” Hadad, expresó este miércoles su oposición a que la candidata a diputada nacional por la Libertad Avanza, Virginia Gallardo representante a la provincia de Corrientes el próximo 26 de octubre en las elecciones legislativas. El motivo de su postura es que, según la Constitución, se prohíbe la postulación de candidatos que no hayan residido en la provincia hace dos años.

Además, en los últimos días fue denunciada Gallardo tras conocerse que habría declarado un domicilio inexistente en la localidad correntina de Riachuelo, hecho que fue confirmado públicamente por el intendente del municipio, quien aseguró que la candidata no reside allí.

“La Constitución es clara. Para representar al pueblo correntino hay que ser de la provincia o, al menos, haber vivido dos años aquí”, expresó Hadad en sus redes sociales. “Hoy pedí a nuestros apoderados que presenten la impugnación de la candidata de Milei en Corrientes”, agregó.

En su mensaje a través de redes sociales al electorado, Hadad sostuvo: “Después de ver candidatos que son narcos o socios de narcos en las listas de Milei en distintas provincias, ahora ponen candidatos turistas que no conocen nuestro pueblo”.

El dirigente también cuestionó lo que calificó como una estrategia improvisada del oficialismo nacional. “Creemos en el arraigo, en el compromiso real. En conocer y querer a Corrientes. No se puede representar lo que no se conoce. Corrientes no es un decorado para la política nacional. Es nuestra casa, y como tal, tiene que respetarse”, expresó en su cuenta oficial de Instagram.

A través de sus redes sociales, Hadad argumentó que, según la legislación vigente, para postularse como se requiere residencia o arraigo, y remarcó que “Corrientes no es un decorado para la política nacional.

En ese sentido, llamó a reflexionar de cara a las elecciones, “este 26 de octubre hay que ponerle un límite a la improvisación. Votá por gente que vive acá, que conoce nuestro pueblo y que lo va a defender de verdad”.

El pedido de impugnación fue presentado por los apoderados de Fuerza Patria y deberá ser evaluado por el tribunal competente. Desde La Libertad Avanza aún no se pronunciaron oficialmente sobre el tema.