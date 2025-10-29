Secuestran cocaína, celulares y dinero tras un allanamiento en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este miércoles que secuestraron envoltorios de cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo tras un allanamiento en en el barrio Santa Lucía de la capital correntina.

El procedimiento se concretó en el marco de tareas de investigación coordinadas con la autoridad fiscal interviniente, y se desarrolló en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Sánchez de Bustamante y Pasaje Verona.

Durante el operativo, los policías contaron con la colaboración del personal de la División Policía de Alto Riesgo (P.A.R.), que brindó apoyo táctico durante el ingreso al domicilio.

Al realizar el registro del lugar, los efectivos hallaron 81 dosis de sustancia blanca en polvo, que tras el test orientativo arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 13,5 gramos.

Además, se procedió al secuestro de varios teléfonos celulares y una suma no precisada de dinero en efectivo.

Todo lo incautado fue puesto a disposición de la autoridad judicial de Corrientes, mientras que los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se continúan con las actuaciones de rigor.