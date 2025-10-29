Avanza el escrutinio definitivo en Corrientes y prevén que finalice mañana

El proceso comenzó por Capital y se espera que el recuento en Esquina —donde se presentó un reclamo puntual por falta de consignaciones— se realice entre el mediodía y la tarde de hoy.

El apoderado de la Unión Cívica Radical, Francisco Jaime, explicó en diálogo con Hoja de Ruta que el escrutinio definitivo en la provincia de Corrientes avanza con normalidad y a buen ritmo, y que podría concluir mañana por la tarde.

“El escrutinio definitivo arranca generalmente desde la mesa uno en Capital hasta la última mesa de la provincia. Estimamos que hoy llegaremos cerca de las 1.800 mesas revisadas, de un total de 2.807”, detalló Jaime.

El proceso se está llevando a cabo en el recinto de la Legislatura provincial, y según el referente radical, la revisión avanza de manera ágil dado que en la mayoría de los casos no hay irregularidades significativas. “Se abrieron muy pocas urnas, generalmente por errores de consignación en las boletas de alguna fuerza política. Hasta ahora grandes cambios no hay”, señaló.

Respecto de la situación en el municipio de Esquina, donde hubo un reclamo por parte de la UCR, Jaime precisó que no se busca alterar el resultado electoral, sino garantizar la correcta contabilización de los votos.

“Solicitamos a la Junta Electoral que analice la documentación y, si corresponde, verifique la apertura de urnas para que estén bien consignados los votos. Tiene más que ver con buscar la genuina voluntad del electorado que con alterar algún resultado”, sostuvo.

El escrutinio, que comenzó con las mesas de Capital y continuará con las de Goya, prevé llegar hoy a Esquina, donde se analizará un caso particular de dos certificados en un mismo local de votación, correspondiente a dos urnas diferentes.

Si el ritmo actual se mantiene, el recuento total podría concluir mañana por la tarde, confirmaron desde el equipo que participa del proceso.

