La historia del fotógrafo que hizo que multen a Maradona en Corrientes

Esta semana se hizo viral un video donde un fotógrafo confesó que sin querer hizo que Maradona pague una multa luego de encontrarlo pescando en la localidad Esquina.
Se trata de Norberto Mosteirini, quien tiene 60 años trabajando en los medios como fotógrafo. En una entrevista, cuando cubría un partido de fútbol, a Norberto se le consultó por la fotografía más memorable de su carrera, lo que provocó un recuerdo de Diego Maradona.
El fotógrafo contó que con un equipo viajó a la localidad de Esquina a buscar a Maradona para hacerle una entrevista para El Gráfico. La búsqueda se transformó en una travesía en el río. “No lo podíamos encontrar” y agregó que “alquilamos una lancha con un baquiano que nos llevó y de repente lo encontramos”, contó el fotógrafo.
Cuando se acercaron a la lancha donde Maradona estaba con su padre y amigos, Norberto cuenta que el Diego les dijo “¡pero ni acá puedo estar tranquilo!”, y luego mostró dos dorados, momento que el fotógrafo retrató y fue tapa de la revista deportiva.
Norberto agregó que tiempo después se volvió a encontrar con Maradona y este le reclamó que por “esa foto que vos me sacaste me hicieron una multa porque los peces eran muy grandes”.