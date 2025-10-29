¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

yerba mate Ruta 12 San Luis del Palamar
Parque industrial

Uicorr se instala en el corazón productivo de Corrientes con el apoyo del municipio

El intendente Eduardo Tassano oficializó la entrega del terreno a la Unión Industrial de Corrientes, en el marco del crecimiento del Parque Santa Catalina.

Por El Litoral

Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 12:39

El intendente Eduardo Tassano formalizó la entrega del acta de toma de posesión del terreno a la Unión Industrial de Corrientes (Uicorr), que construirá su futura sede en el Parque Industrial Santa Catalina.

El encuentro se realizó en el Palacio Municipal, con la participación del presidente de la entidad, Juan Manzolillo, y el secretario de Desarrollo Económico, Francisco Ingaramo.

Tassano destacó que el paso “marca una nueva etapa en el desarrollo del Parque Industrial”, una de las principales apuestas de su gestión para consolidar a Corrientes como polo productivo y generador de empleo.

Por su parte, Manzolillo valoró la cesión como “un viejo anhelo cumplido” y afirmó que el objetivo es “posicionar a la Uicorr en el corazón productivo de la ciudad”, impulsando además la llegada de más empresas al predio.

Con esta entrega, el municipio continúa fortaleciendo el ecosistema industrial y empresarial de la capital, promoviendo la articulación público-privada como motor del crecimiento económico.

