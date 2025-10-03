Narcotráfico: incautaron cocaína y detuvieron un hombre en un barrio de Corrientes

La Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado informó este jueves que, tras realizarse un allanamiento en un barrio de la capital provincial, se incautaron un total de 5,07 gramos de cocaína. Como consecuencia, un hombre mayor de edad fue detenido.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio del barrio Unión, en la esquina de avenida Maipú y calle Goya. En el lugar se hallaron 49 envoltorios de plástico transparente que contenían una sustancia en polvo blanca, la cual dio resultado positivo para cocaína en el test de orientación.

Además, fueron encontrados varios recortes, anotaciones, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares, cuatro tarjetas de memoria, una tarjeta SIM y la suma de $9.820 en efectivo.

Como resultado del operativo, un hombre de 31 años fue detenido y quedó alojado en la comisaría jurisdiccional. La autoridad judicial también ordenó el secuestro de todos los elementos hallados, a excepción de tres teléfonos celulares y el dinero en efectivo. La investigación sigue en curso.