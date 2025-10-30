¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Diego Maradona Municipalidad de Corrientes Gustavo Valdés
Diego Maradona Municipalidad de Corrientes Gustavo Valdés
Maltrato animal en Corrientes: la Policía Rural desmanteló un criadero clandestino de perros pitbull en Goya

La Unidad Especial de Seguridad Rural de Corrientes intervino una vivienda donde se vendían cachorros sin autorización y en mal estado. Se rescataron seis canes, que fueron derivados a la Fundación Esperanza Animal para su cuidado.

Por El Litoral

Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 15:27

La Policía Rural y Ecológica de Corrientes actuó de oficio en la ciudad de Goya tras una denuncia por la existencia de un criadero no habilitado que vendía cachorros de raza pitbull en condiciones de presunto maltrato.

El operativo se llevó a cabo sobre la calle República del Líbano, donde personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural comprobó la presencia y el mal estado de los canes.

Por orden directa del fiscal rural, Omar Cáceres, se procedió a la entrega voluntaria de los animales. En total, fueron rescatados dos perros adultos y cuatro cachorros.

Revisión veterinaria y entregados a una fundación

Los seis canes fueron trasladados inmediatamente para una revisión veterinaria completa y posteriormente fueron puestos al cuidado de la Fundación Esperanza Animal, una entidad dedicada al bienestar animal en la zona.

La Policía de Corrientes informó que continuará con los controles en criaderos clandestinos y puntos de venta ilegal con el objetivo de prevenir el maltrato animal y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

