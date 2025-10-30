Lucha contra el narcomenudeo en Corrientes: secuestran cocaína y marihuana en un allanamiento

La Policía de Corrientes llevó a cabo un allanamiento en el barrio Ongay de la ciudad, logrando el secuestro de dosis de cocaína y marihuana en el marco de una investigación por presunta venta de estupefacientes.

El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado por calle Sandra Romero, entre Juan José Castelli y Güemes. Tras obtener el oficio judicial, los efectivos ingresaron a la vivienda y encontraron diez envoltorios de cocaína y dos envoltorios de marihuana.

Ante el hallazgo, se solicitó la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado. El posterior testeo arrojó resultado positivo para las sustancias, confirmando un peso de 14,57 gramos de cocaína y 2,59 gramos de marihuana.

Se iniciaron las actuaciones por supuesta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 (Ley de Drogas). En el lugar, una mujer fue identificada por la Policía y, si bien quedó en libertad, se encuentra supeditada a la causa bajo investigación de la autoridad fiscal interviniente.

La droga secuestrada fue puesta a disposición de la Justicia mientras la dependencia policial continúa con los trámites del caso.