Corrientes: buscan a un menor de 16 años que está desaparecido en Santo Tomé

El menor está desaparecido desde el domingo. 

 

Por El Litoral

Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 08:56

La Policía de Corrientes informó este lunes que iniciaron la busqueda de un menor de 16 años que está desaparecido en la localidad correntina de Santo Tomé. 

Se trata del menor Mauricio Benjamín Leiva Levy, de 16 años, quien se ausentó de su domicilio en horas de la tarde del domingo y desde entonces no se conoce su paradero. 

Sus características físicas son las siguientes:

  • Contextura: delgada

  • Tez: blanca

  • Ojos: oscuros

  • Cabello: negro

  • Estatura: aproximadamente 1,75 m

Al momento de ausentarse, vestía:

  • Buzo negro cuello redondo “Adidas”

  • Pantalón corto de fútbol color negro y verde

  • Zapatillas New Balance color beige

  • Llevaba una mochila azul y negra marca Wilson

Ante el hecho, la fuerza provincial solicita la colaboración de cualquier información que pueda ayudar a dar con el menor sea comunicada a la Comisaría de la Mujer y el Menor de Santo Tomé al 3794-484651, a la dependencia policial más cercana, o al número de emergencia 911.

