Corrientes: allanaron una cabaña y encontraron armas con silenciadores para caza ilegal

La Policía Rural realizó un allanamiento en un cabaña de la localidad correntina de Sauce y secuestró fusiles con silenciadores y un importante arsenal que eran usados para caza ilegal.

El procedimiento se realizó en una cabaña ubicada sobre la Ruta Provincial 23, la cual era utilizada como punto de hospedaje y operación para cazadores.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un importante arsenal y equipamiento vinculado a la actividad ilícita como fusiles equipados con miras y silenciadores, visores nocturnos, cartuchos, vainas servidas, ropa y mochilas mimetizadas, linternas, cuchillos, además de otros accesorios diseñados para la práctica de caza.

Según la investigación, desde esta cabaña se organizaban salidas ilegales hacia campos privados y caminos rurales de la zona, realizadas sin autorización y utilizando silenciadores para evitar ser detectados, una práctica totalmente prohibida por la legislación vigente.

Todo lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia, mientras la Fiscalía continúa con las actuaciones para avanzar en la causa.