Arte y memoria en Corrientes: exhiben obras sobre mujeres que hicieron historia

La Cámara de Diputados de Corrientes inaugurará este miércoles 19 de noviembre, a las 10, la muestra “Alfonsina y las mujeres que se atrevieron a soñar”, de la artista correntina Verónica Maidana. La exposición podrá visitarse en el Salón de los Pasos Perdidos y busca destacar el papel de las mujeres que transformaron la historia y la cultura del país.

Las piezas, talladas en algarrobo, palo santo, lapacho y quebracho, invitan a un recorrido reflexivo por figuras femeninas que resistieron, crearon y abrieron caminos para las generaciones que las sucedieron.

Un homenaje a mujeres que rompieron moldes

La diputada Valeria Pavón, autora de la declaración de interés del evento (D. 299/25), explicó que cada obra funciona como una “reparación simbólica” y un reconocimiento al aporte de mujeres que enfrentaron los límites impuestos por su época.

Entre las protagonistas representadas se destacan Alfonsina Storni, referente de la literatura argentina, y María Remedios del Valle, “Madre de la Patria”, valorada por su lucha en las guerras de la Independencia. Ambas sintetizan la fuerza y sensibilidad del colectivo femenino a lo largo de la historia.

La mirada artística de Verónica Maidana

Maidana es una de las escultoras en madera más reconocidas de la región. Su trabajo se caracteriza por la potencia expresiva y la elección de maderas nativas para dar vida a personajes claves de la memoria cultural.

Desde la Cámara de Diputados destacaron que es “un privilegio contar con sus trabajos”, que combinan técnica, identidad y una mirada profundamente humana sobre las figuras homenajeadas.

Cuándo visitar la muestra

La exposición estará abierta al público hasta el 28 de noviembre, con entrada libre y gratuita.