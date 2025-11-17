¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Emerenciano Sena Gustavo Valdés Fuertes tormentas
Corrientes

Las noticias más importante del 17 de noviembre

Por El Litoral

Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 07:00

Se incendió un auto en una ruta de Corrientes y uno de los ocupantes tenía pedido de captura

Corrientes tendrá una semana de sol y calor, con máximas de 32°C

Corrientes: un hombre murió tras caer de su motocicleta

Fernández, la jueza tras la condena al clan Sena: "La gente dijo basta"

Gabinete de JP Valdés: los confirmados, un acuerdo partidario y los que hacen valijas 

Secuestraron plantas de marihuana tras un allanamiento en Corrientes

Brutal incendio en Posadas: hubo tres explosiones y una bombera tuvo que ser asistida

Corrientes: rescataron aves que eran usadas para riñas

Comunicación Social presenta la muestra ExpoCom 2025








 

