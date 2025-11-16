Mandiyú consumó otra goleada y ya piensa en la próxima fase

Otro paso contundente dio Mandiyú en el Torneo Regional Federal Amateur. Este domingo, en cancha de Boca Unidos, goleó a Defensores de San Roque 5 a 0 y prácticamente se aseguró un lugar en la siguiente etapa.

El encuentro correspondió a la cuarta fecha, primera de las revanchas, en la Zona 3 de la Región Litoral Norte y los goleadores fueron Hernán Valenzuela (2), Facundo Lallana (2) y Max Pared.

El primer tiempo fue equilibrado pero Mandiyú se mostró efectivo para abrir el marcador a los 13 minutos a través de Hernán Valenzuela. En este período fueron pocas las situaciones de riesgo frente a los arcos.

En el complemento, Mandiyú mostró su contundencia frente a un rival que bajó su rendimiento, principalmente en lo físico. A los 6 minutos, otra vez Valenzuela, con una exquisita definición de emboquillada, marcó el segundo gol. A los 13, el marcador central Facundo Lallana apareció como delantero y de cabeza mandó la pelota al fondo del arco. A los 30 se hizo presente en el marcador Max Pared y a los 44 Lallana marcó el segundo de su cuenta personal para sellar el 5 a 0.

Mandiyú se mantiene al tope de la Zona 3 de la Región Litoral Norte con 9 puntos y una diferencia de 12 goles a favor. Segunda está Sportivo Surubí de Goya con 3 (-3) y cierra Defensores de San Roque sin puntos y una diferencia negativa de 9 goles.

Con un empate en su partido frente a Sportivo Surubí, o si el equipo goyano deja algún punto en la dos presentaciones que le restan, Mandiyú clasificará a la siguiente fase como ganador del grupo. En el caso de igualdad de puntos, se define la ubicación por la diferencia de gol.

En el caso de no avanzar como primero de su zona, Mandiyú se perfila como mejor segundo y esa condición también le permitirá clasificar.

Defensores de San Roque recibirá Sportivo Surubí en la quinta fecha y, Mandiyú será visitante de Sportivo Surubí en el cierre de la etapa clasificatoria.