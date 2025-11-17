Murió un hombre que estaba internado tras un accidente en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este lunes que murió un hombre de apellido Robolini, de 50 años, que estaba internado en el Hospital Escuela de la capital correntina tras sufrir un grave accidente vial.

El siniestro ocurrió el pasado 12 de noviembre, en el kilómetro 1123,5 de la Ruta Nacional N° 12, donde dos camionetas colisionaron, dejando a varias personas con lesiones de distinta consideración.

Todos los ocupantes fueron trasladados al Hospital Escuela para su atención.

Entre los heridos se encontraba Robolini, quien había sufrido heridas de gravedad.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre no logró recuperarse y falleció en la tarde de ayer.

La Comisaría de Distrito Itatí continúa con las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación del accidente.