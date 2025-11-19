Recuperaron cosas sustraídas de una casa ubicada en la costa del Paraná

Efectivos de la Comisaría de distrito primera de Bella Vista lograron recuperar un horno eléctrico y una pava eléctrica que habían sido sustraídos de un domicilio en la zona.

El procedimiento se llevó a cabo en la tarde de ayer, cuando los policías recibieron una denuncia sobre el robo de los objetos en una propiedad ubicada en Pasaje Sercic y Costanera. De inmediato, los efectivos iniciaron un despliegue que los llevó a recuperar los objetos en la intersección de calles Corrientes y Córdoba.

Según se informó, un sujeto que se dio a la fuga arrojó los objetos al notar la presencia policial. Los elementos fueron trasladados a la comisaría, donde se continúan con los trámites correspondientes para su devolución a su legítimo dueño.