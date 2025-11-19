¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

BELLA VISTA

Recuperaron cosas sustraídas de una casa ubicada en la costa del Paraná

Un sospechoso, al ver a la Policía, arrojó un horno y una pava eléctrica que estaban siendo buscadas

Por El Litoral

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 19:24

 

Efectivos de la Comisaría de distrito primera de Bella Vista lograron recuperar un horno eléctrico y una pava eléctrica que habían sido sustraídos de un domicilio en la zona.

El procedimiento se llevó a cabo en la tarde de ayer, cuando los policías recibieron una denuncia sobre el robo de los objetos en una propiedad ubicada en Pasaje Sercic y Costanera. De inmediato, los efectivos iniciaron un despliegue que los llevó a recuperar los objetos en la intersección de calles Corrientes y Córdoba.

Según se informó, un sujeto que se dio a la fuga arrojó los objetos al notar la presencia policial. Los elementos fueron trasladados a la comisaría, donde se continúan con los trámites correspondientes para su devolución a su legítimo dueño.

