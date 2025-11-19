Sauce: secuestran un arma tras un allanamiento por el hallazgo de un animal muerto

La Policía de Corrientes informó este miércoles que investigan un hecho que ocurrió en la zona de Chacra Norte, donde un animal vacuno fue hallado sin vida con tres lesiones compatibles con proyectiles de arma de fuego.

El caso se inició tras la denuncia de un productor, quien informó que uno de sus animales apareció muerto dentro de su propiedad.

Las primeras pericias veterinarias confirmaron que el vacuno presentaba tres disparos, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades.

Durante la investigación, los efectivos lograron identificar a un vecino de la zona como presunto autor, quien argumentó que el animal ingresaba reiteradamente a su predio.

Por tal motivo, se llevó adelante una orden de allanamiento en el domicilio del sujeto, donde se secuestró un revólver calibre .32 marca Jaguar y 14 cartuchos intactos, elementos que podrían estar vinculados al hecho.

Todo lo actuado fue puesto a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las diligencias para establecer las responsabilidades correspondientes y avanzar en la causa.