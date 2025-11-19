¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Goya Diácono Federico Tournier
Goya Diácono Federico Tournier
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
AVENIDA MAIPU Y CALLE HONDURAS

Demorado con un bolso con guantes y ropa de taekwondo de origen dudoso

El hombre de 37 años no supo justificar de dónde obtuvo esos equipos deportivos
 

Por El Litoral

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 19:34

En la noche del martes, cerca de las 23.30, efectivos policiales del destacamento San Marcos demoraron a un hombre de 37 años que llevaba un bolso con guantes y ropa de taekwondo de origen dudoso.


El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Avenida Maipú y calle Honduras, cuando los policías fueron alertados sobre la presencia del sospechoso. 


Al ser interceptado, el hombre no pudo acreditar la identidad ni la propiedad de los objetos que llevaba, y su explicación sobre cómo los había obtenido resultó poco convincente.


El demorado y los objetos secuestrados fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se continúan con los trámites correspondientes para determinar la procedencia de los objetos y establecer si están relacionados con algún hecho delictivo.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD