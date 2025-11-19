Demorado con un bolso con guantes y ropa de taekwondo de origen dudoso

En la noche del martes, cerca de las 23.30, efectivos policiales del destacamento San Marcos demoraron a un hombre de 37 años que llevaba un bolso con guantes y ropa de taekwondo de origen dudoso.



El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Avenida Maipú y calle Honduras, cuando los policías fueron alertados sobre la presencia del sospechoso.



Al ser interceptado, el hombre no pudo acreditar la identidad ni la propiedad de los objetos que llevaba, y su explicación sobre cómo los había obtenido resultó poco convincente.



El demorado y los objetos secuestrados fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde se continúan con los trámites correspondientes para determinar la procedencia de los objetos y establecer si están relacionados con algún hecho delictivo.

