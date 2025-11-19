¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Legislatura

El diputado correntino Federico Tournier oficializó su pase a La Libertad Avanza y refuerza el bloque de Javier Milei

El diputado nacional por Corrientes, que ingresó por el oficialismo provincial, se reunió con Martín Menem y Gabriel Bornoroni para formalizar su incorporación. El legislador, oriundo de Goya, ya venía votando a favor de las leyes propuestas por el Gobierno nacional.

Por El Litoral

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 19:24

El diputado nacional por Corrientes, Federico Tournier, formalizó su pase al bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Baja, reforzando así la bancada que respalda la gestión del presidente Javier Milei. Tournier, quien había asumido su banca en reemplazo de Alfredo Vallejos (nombrado ministro de Seguridad provincial), integraba Encuentro Liberal y había sido electo por el frente del oficialismo correntino.

El anuncio se concretó tras una reunión en las últimas horas con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni.

Articulación y votaciones clave

La incorporación de Tournier no fue una sorpresa, ya que el legislador correntino venía articulando y votando consistentemente a favor de las leyes impulsadas por el Gobierno nacional durante el 2025.

Esta sintonía se evidenció en votaciones clave, algunas de ellas consideradas polémicas, como el recorte de fondos a las universidades nacionales. Además, se registró su ausencia en el tratamiento de la Ley Garrahan.

Junto a Tournier, también oficializaron su pase a LLA los diputados Luis Picat (Córdoba) y Mariano Campero (Tucumán), quienes ya venían trabajando en conjunto con el oficialismo en diversos debates.

El jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, celebró las incorporaciones a través de sus redes sociales, donde posteó: "Bienvenidos Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier al bloque de La Libertad Avanza. Junto a Martín Menem seguimos sumando leones para aprobar las leyes que Javier Milei necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”.

Cabe recordar que la bancada de la Liga del Interior era presidida por el neuquino Pablo Cervi, quien se sumará al bloque libertario al asumir como senador nacional en diciembre.

