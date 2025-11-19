¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PREVENCION POLICIAL

A la madrugada llegó a la casa de su exmujer a insultar y terminó preso

El hombre incumplió una medida de restricción perimetral
 

Por El Litoral

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 19:50

En la madrugada de este miércoles, efectivos policiales del destacamento San Marcos demoraron a un hombre de 28 años al incumplir con una medida de restricción perimetral, al promover disturbios y provocar insultos frente a la casa de su exmujer.


El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 4.30, cuando los policías fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un individuo que estaría promoviendo desorden en la vía pública, fuera del domicilio de su expareja, en la zona de calle Cartagena al 3400.


El demorado fue trasladado a la Comisaría jurisdiccional, donde se continúan con los trámites correspondientes para determinar las acciones a seguir en este caso.

