La Policía rescató un oso melero en Caá Catí

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz realizaron el rescate de un oso melero que había sido encontrado desorientado en una vivienda de la localidad correntina de Caá Catí.

La Policía de Corrientes informó que la captura se produjo tras recibir una alerta sobre la presencia del animal. De manera segura, los efectivos lograron controlar al oso y ponerlo bajo resguardo hasta su posterior reinserción en su hábitat natural.

El animal fue trasladado a la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, donde se realizaron las diligencias correspondientes antes de su liberación.

El operativo destaca la importancia del trabajo conjunto entre la comunidad y las fuerzas de seguridad, tanto para proteger la fauna silvestre como para garantizar la seguridad de los vecinos.