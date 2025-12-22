Corrientes: Esquina se prepara para la 53ª Fiesta Provincial de la Sandía

La ciudad de Esquina se prepara para la nueva edición de la 53ª Fiesta Provincial de la Sandía y la Producción, que se realizará los días 26 y 27 de diciembre en el estadio de la Sociedad Sportiva Esquinense.

La celebración rinde homenaje al trabajo de los productores locales y a la fuerte identidad productiva de la zona, consolidándose como el cierre del calendario de fiestas provinciales y un punto de encuentro para vecinos y turistas de toda la región.

Certámenes y reconocimientos a los productores

Según informó la presidenta de la entidad organizadora, Pamela Gómez, el viernes 26, desde las 19 horas, se desarrollarán los tradicionales certámenes de sabor y peso, donde se elegirá la sandía más dulce. También se entregará la Sandía Posada, un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y la trayectoria de los productores.

Los frutos serán evaluados por un jurado integrado por representantes del Ministerio de la Producción, Inta, la Dirección de Producción del Municipio y la Sociedad Sportiva Esquinense. Participarán sandías de las variedades híbrida, Crimson y Jubilee.

Peña gratuita y música local

Finalizados los certámenes, el viernes continuará con una Peña folklórica, con la actuación de músicos locales y entrada libre y gratuita, pensada como un espacio de encuentro y celebración junto a productores y vecinos.

Festival central y elección de la Embajadora

El sábado 27 será el turno del festival central, que incluirá la premiación a los productores y la elección de la nueva Embajadora de la Fiesta. La grilla artística contará con la presencia de Gustavo Miqueri, Ven a Bailar (Goya), Simón Morales, Toco Igual, y el Ballet del Estudio RP, entre otros artistas locales y provinciales.

La entrada para esa noche tendrá un valor de 5.000 pesos y podrá adquirirse desde el martes en la sede de la Sociedad Sportiva Esquinense, ubicada en Mancini 350. El público podrá llevar silletas y el predio contará con servicio de cantina y estacionamiento.