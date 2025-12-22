Quiénes son los nuevos funcionarios que se suman al gabinete de Valdés

Este lunes, el ministro Carlos Vignolo, puso en funciones a Alejandra Wichmann y César Bentos en la Secretaría de Coordinación y Planificación y en la de Desarrollo Provincial y Regional, respectivamente. Los funcionarios tendrán como hoja de ruta el Plan Corrientes 2030, una herramienta de planificación estratégica y participación ciudadana.

El encuentro fue en el despacho oficial del titular del ministerio de Coordinación y Planificación.

“Me voy a dedicar a la parte de planificación y coordinación institucional, avanzando sobre lo que es la planificación urbana de la ciudad y del interior”, precisó la funcionaria, a la vez que recordó: “vengo desarrollando la planificación urbana de otros años en otras gestiones” “Estuve ocho años en la municipalidad de Corrientes, en la parte de Desarrollo urbano”, sostuvo Wichmann.

Por su parte, el flamante secretario de Desarrollo Provincial y Regional, César Bentos, adelantó que “tenemos mucho por desarrollar en Corrientes”. “Venimos trabajando en infraestructura de gran envergadura”, ya desde su paso a cargo de la Secretaría de Coordinación y Planificación por lo que “vengo ya ocupándome de grandes obras de infraestructura, y vamos a seguir trabajando en ese sentido”.

Respecto a la labor articulada con los municipios, el funcionario adelantó que “tendremos un gran trabajo territorial”, ya que, “justamente, dentro de nuestro Ministerio contamos con Munired, un canal de comunicación moderno, ágil y de fácil utilización entre el Gobierno Provincial y los Municipios”.