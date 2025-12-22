La intendenta de El Sombrero se reunió con el Gobernador para evaluar los daños del temporal

La intendente Araceli Aponte se reunió con el gobernador Juan Pablo Valdés por la emergencia climática y la situación estructural de El Sombrero. En el marco de la emergencia climática que afecta a la región, Aponte mantuvo este lunes una reunión con el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, con el objetivo de evaluar la situación actual y coordinar acciones inmediatas ante el temporal que impactó con fuerza en el territorio.

Durante el encuentro, el gobernador expresó que la Provincia se mantiene en estado de alerta y puso a disposición los recursos humanos, técnicos y el equipamiento del Gobierno provincial para acompañar la asistencia a las familias afectadas y reforzar el operativo que se viene desarrollando en El Sombrero.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la problemática estructural de los desagües, tanto en zonas rurales como en el casco urbano de la localidad. En ese sentido, la intendente planteó la necesidad urgente de incorporar nuevos canales de desagüe, ya que el actual sistema resulta insuficiente ante lluvias de gran intensidad.

Se abordó de manera puntual la situación de la calle Ñanduvay, un sector que históricamente se ve afectado por anegamientos. Allí, durante la jornada anterior, se realizaron tareas de limpieza y desagote con bombas, logrando aliviar momentáneamente la situación. No obstante, se remarcó que se trató de una intervención de emergencia y que el lugar requiere obras estructurales de fondo para evitar que vuelva a saturarse.

Asimismo, Araceli Aponte expuso ante el gobernador la realidad económica e institucional con la que se encontró el municipio al asumir la gestión. En ese contexto, señaló la limitada capacidad operativa del municipio, producto de la falta de un parque automotor adecuado y de maquinaria suficiente, situación que dificulta la respuesta ante emergencias de esta magnitud.

Durante la reunión también se plantearon urgencias en distintos sectores del pueblo y parajes rurales, entre ellos el barrio Santa Rosa, donde se detectan necesidades vinculadas a mejoras en caminos, iluminación pública y sistemas de desagüe, además de otras problemáticas estructurales que requieren atención inmediata.

Desde el Gobierno provincial se manifestó la predisposición a acompañar al municipio tanto en el contexto de la emergencia climática como en el abordaje de las dificultades estructurales que atraviesa El Sombrero.

La intendente Aponte destacó la importancia del diálogo institucional y remarcó que la prioridad es cuidar a la gente, asistir a las familias afectadas y comenzar a trabajar en soluciones de fondo que permitan fortalecer la infraestructura y la capacidad operativa del municipio.