Otorgan indemnización a la madre de un joven que murió en la Unidad Penal Nº 1

Otorgan indemnización a la madre de un joven fallecido en la Unidad Penal Nº 1 durante la pandemia. La Justicia hizo lugar a un reclamo por daño material y moral de la madre de un interno que murió a causa de un disparo durante un operativo en el penal en el año 2020. En el enfrentamiento falleció José María “Kevin” Candia por una discusión entre internos y fuerzas de seguridad durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

La demanda fue presentada a mediados del año 2023 y tramitó como juicio por audiencias. Se produjeron numerosas pruebas y se incorporaron también pruebas producidas en la causa penal.

El Juzgado con Competencia Administrativa N° 2 de Corrientes dictó sentencia, mediante la cual hizo lugar parcialmente a la demanda presentada por la madre de José María “Kevin” Candia, por la muerte ocurrida el 21 de abril de 2020 en la Unidad Penal Nº 1 de Corrientes. El joven falleció en el marco de un enfrentamiento entre internos y fuerzas de seguridad durante la pandemia.

La sentencia atribuyó responsabilidad objetiva por falta de servicio al Estado Provincial y ordenó el pago del daño material y el daño moral.

El juzgado determinó falta de servicio y responsabilidad estatal. La sentencia analizó el contexto, la actuación de las fuerzas de seguridad y el deber estatal de garantizar la integridad de quienes están bajo su custodia. También tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema.

El tribunal concluyó que existió actuación y omisión antijurídica por parte del Estado al no garantizar la seguridad y la vida del joven interno. Por otro lado, se aclaró que no surgía en modo alguno que el joven hubiera iniciado o planeado un motín, como tampoco que hubiera estado agrediendo al personal de seguridad ni a otros internos en el momento en que recibió el disparo.



