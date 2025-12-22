Salud advierte en Corrientes por alacranes y recuerda medidas clave de prevención

Ante el aumento de alacranes durante esta época del año, el Ministerio de Salud Pública de Corrientes reiteró una serie de recomendaciones para prevenir picaduras tanto en el hogar como en espacios de recreación, y remarcó la importancia de realizar una consulta médica inmediata ante cualquier sospecha.

Desde la cartera sanitaria, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, indicaron que si bien existen distintas especies, no todas son venenosas, aunque el riesgo sanitario obliga a extremar los cuidados.

Medidas clave dentro del hogar

Entre las principales recomendaciones, Salud Pública sugiere:

Alejar las camas de las paredes.

Sacudir sábanas y ropa de cama antes de acostarse, especialmente en bebés y niños.

Revisar y sacudir prendas de vestir y calzados antes de usarlos.

Ventilar los ambientes para evitar la humedad.

No caminar descalzo, sobre todo durante la noche.

Colocar telas metálicas en rejillas y desagües.

Estas precauciones también deben aplicarse en casas de veraneo y lugares de esparcimiento.

Orden y limpieza, claves para evitar alacranes

Desde el Ministerio destacaron la importancia de mantener patios y espacios exteriores limpios y ordenados, evitando la acumulación de escombros, leña, cacharros u otros materiales que puedan servir de refugio.

Además, se recomendó realizar tareas de desinfección para eliminar insectos que constituyen su fuente de alimento, como cucarachas y arañas.

Qué hacer ante una picadura

La directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, remarcó que ante una picadura se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

“Si es posible, se recomienda capturar el alacrán en un frasco y cerrarlo con tapa para que pueda ser evaluado y determinar el riesgo”, explicó.

La especie venenosa en Corrientes

Los alacranes suelen habitar zonas urbanas, especialmente en rejillas de cocinas, baños y lavaderos, donde encuentran humedad, oscuridad y alimento. Se deben extremar los cuidados en áreas cercanas a obras en construcción o demolición.

La única especie venenosa es el Tityus trivittatus, que se identifica por su color marrón claro, tres rayas oscuras en el dorso, pinzas finas y alargadas, y un aguijón doble en el último segmento de la cola. Desde Salud Pública aclararon que la provincia cuenta con suero específico para su tratamiento.