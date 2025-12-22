Buscan a una mujer de 86 años desaparecida en Cazadores Correntinos

La Policía de Corrientes solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Lilia Alicia Báez, una mujer de 86 años, que se encuentra desaparecida en la localidad de Cazadores Correntinos.

La solicitud fue realizada por la Comisaría de Distrito Cazadores Correntinos este 22 de diciembre, tras una denuncia efectuada por una persona de apellido Báez, quien indicó que la mujer se habría ausentado ayer en horas de la mañana.

Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía de Investigación en turno, mientras continúan las diligencias correspondientes.

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá, junto a otras áreas, llevan adelante labores operativas de búsqueda en la zona y en sectores adyacentes.

Cómo aportar información

Desde la fuerza se solicita que cualquier persona que pueda aportar datos ciertos que ayuden a localizar a la ciudadana se comunique con la Comisaría de Distrito Cazadores Correntinos, al teléfono 3795-166849, con la dependencia policial más cercana, o a través del número gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.), 911 en la Capital y 101 en el Interior provincial.

La colaboración de la comunidad y de los medios de comunicación resulta fundamental para avanzar en la localización.