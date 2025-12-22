Vacunación en Corrientes: alertan por sarampión, coqueluche e influenza A

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, reiteró la importancia de completar los esquemas de vacunación según el Calendario Nacional, ante la presencia de sarampión y coqueluche en Argentina.

Desde la cartera sanitaria insistieron en que madres, padres y tutores respeten las fechas indicadas para cada dosis, como principal herramienta de prevención.

Alerta por virus respiratorios

Las autoridades sanitarias recomendaron además la vacunación antigripal para los grupos de riesgo, ante la circulación en el país de Influenza A H3N2 subclado K, junto con VRS y SARS-CoV-2.

Si bien la vacuna antigripal no fue diseñada específicamente para este subclado, se aclaró que sigue ofreciendo protección, especialmente para reducir cuadros graves, internaciones y complicaciones.

Medidas de prevención recomendadas

Desde el Ministerio remarcaron que la prevención se basa en evidencia científica y recordaron las principales medidas:

Vacunación según calendario

Uso de barbijo ante síntomas respiratorios

Ventilación de ambientes

Lavado frecuente de manos

Evitar exponer a personas de riesgo

Quiénes deben recibir la vacuna antigripal

Deben aplicarse una dosis anual:

Personal de la salud

Embarazadas, en cualquier momento de la gestación

Puérperas, hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo

Niños de 6 a 24 meses (dos dosis separadas por al menos cuatro semanas)

Niños y adultos de 2 a 64 años con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, oncohematológicas, trasplantes, obesidad, diabetes o insuficiencia renal crónica en diálisis

Personas mayores de 65 años

Vacunación infantil: esquema por edades

Recién nacidos Hepatitis B (antes de las 12 horas de vida) BCG (antes de los 7 días)

Primer año de vida Rotavirus (2 y 4 meses) Quíntuple (2, 4 y 6 meses) IPV (2, 4 y 6 meses) Neumococo conjugada (2, 4 y 12 meses) Meningococo (3 y 5 meses) Antigripal (desde los 6 meses) Triple viral y Hepatitis A (12 meses)

Hasta los 2 años Meningococo (refuerzo a los 15 meses) Varicela (15 meses) Antigripal (24 meses) Quíntuple (refuerzo entre 15 y 18 meses) Fiebre Amarilla (12 meses)

A los 5 años IPV (refuerzo) Segunda dosis de Triple viral Segunda dosis de Varicela Refuerzo Triple Bacteriana Celular

A los 11 años Meningococo ACYW Refuerzo Triple Bacteriana Acelular Dosis única de VPH Refuerzo de Fiebre Amarilla



Desde Salud informaron que, a partir de 2026, la segunda dosis de Triple Viral se aplicará a los 18 meses, con el objetivo de ampliar la protección.

Dónde vacunarse en Corrientes

Las dosis están disponibles en vacunatorios de toda la provincia. Se debe concurrir con DNI y carnet de vacunación.

Capital – Covid-19 y Calendario

Lunes y martes, de 8 a 12 y de 14 a 18