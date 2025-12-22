Corrientes: rescataron a un joven que se arrojó al río Santa Lucía

La Policía de Corrientes informó este lunes que rescataron a un joven que se había arrojado a las aguas del río Santa Lucía, en la localidad correntina de San Roque.

El hecho se registró a las 08:00 horas, cuando personal de la Comisaría de Distrito San Roque fue alertado de que una persona se encontraba en el río.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el joven tenía dificultades para mantenerse en la superficie.

Ante la gravedad de la situación, el sargento Villalba Osmar Alejandro se arrojó al agua y logró sujetar al joven. Con la colaboración de un pescador, ambos consiguieron subirlo a una embarcación y trasladarlo hasta la costa.

Una vez en tierra firme, el joven fue asistido y trasladado al hospital local, donde recibió atención médica.

Desde la fuerza destacaron el compromiso, la vocación de servicio y el valor del efectivo policial, quien actuó con rapidez y determinación para resguardar la vida humana, mientras que en la dependencia policial continúan los trámites correspondientes al caso.