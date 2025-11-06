¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Deportes Policía Federal Argentina abigeato
Deportes Policía Federal Argentina abigeato
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SEGURIDAD RURAL

Cayó una banda de cuatreros en Corrientes y le secuestraron 20 celulares

El operativo respondió a una investigación por abigeato.

Por El Litoral

Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 10:46

A causa de una investigación por abigeato, la Policía Rural de Corrientes realizó dos allanamientos simultáneos en el Paraje Arerunguá. Como resultado se secuestraron más de 20 celulares que pertenecían a una banda dedicada al robo y tráfico de ganado.

Los dispositivos móviles serán claves para contrarrestar el accionar de la banda, ya que se buscan reconstruir las comunicaciones internas entre los sospechosos identificados y el resto de la organización.

La causa seguirá a cargo de la fiscal María Lucrecia Troia Kirch y, desde fuentes policiales, no descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD