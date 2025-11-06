Cayó una banda de cuatreros en Corrientes y le secuestraron 20 celulares

A causa de una investigación por abigeato, la Policía Rural de Corrientes realizó dos allanamientos simultáneos en el Paraje Arerunguá. Como resultado se secuestraron más de 20 celulares que pertenecían a una banda dedicada al robo y tráfico de ganado.

Los dispositivos móviles serán claves para contrarrestar el accionar de la banda, ya que se buscan reconstruir las comunicaciones internas entre los sospechosos identificados y el resto de la organización.

La causa seguirá a cargo de la fiscal María Lucrecia Troia Kirch y, desde fuentes policiales, no descartan nuevas detenciones en las próximas horas.