Corrientes: designan defensor para los hijos de una mujer detenida por narcotráfico

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dispuso la designación de un tutor y un defensor de víctimas para los tres hijos de una mujer que permanece bajo prisión domiciliaria, acusada de vender estupefacientes en Itatí.

El tribunal indicó que el defensor deberá asistir a los menores de 10, 15 y 18 años durante la convivencia con la detenida, evaluar su situación y presentar informes periódicos sobre su estado, en el marco del cumplimiento de la medida judicial.

Contexto del caso

La mujer fue detenida el 2 de septiembre pasado, durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Ibiray, donde vivía con sus hijos y funcionaba un pequeño “kiosco”. En el operativo se incautaron 190 gramos de cocaína, 274 gramos de marihuana, más de 826 mil pesos, ocho teléfonos celulares y una balanza de precisión, entre otros elementos vinculados al fraccionamiento de drogas.

La imputada ya había sido condenada en 2022 a cuatro años de prisión por una causa anterior de transporte de estupefacientes.

Tras su nueva detención, la defensa solicitó su excarcelación o el beneficio de prisión domiciliaria, pedido que fue inicialmente rechazado por el juez federal Gustavo Fresneda. Sin embargo, una apelación ante la Cámara Federal hizo que finalmente se concediera la medida bajo control judicial.

Medidas complementarias

En su resolución, la Cámara señaló que la permanencia de la madre en el hogar era “fundamental”, pero condicionó la medida a la previa designación de un tutor y al acompañamiento de un defensor de víctimas.

Además, ordenó comunicar la decisión a la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (Dipna) y al Juzgado de Familia correspondiente, para coordinar acciones de resguardo.